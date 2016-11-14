Депутат рассказала правду о проблемах с газом в Геническе

Депутат Верховной Рады Украины Ольга Белкова пишет в Facebook о том, что Виталий Портников в своей статье «Путин, Геническа и газ» раскрыл лишь часть правды о газовых проблемах Геническа – многим не известно о других отягчающих обстоятельствах, - передает replyua.net.
Белкова сообщает, что мало кому известно, что лицензии на добычу газа из месторождения в Азовском море выданы не компании Онищенко «Пласт», а дочернему предприятию НАК «Нафтогаз України». Компания Онищенко осуществляет деятельность по добыче газа совместно с ним и должно платить ренту, однако с 2015 года ее не платит – общая задолженность ПрАТ «Пласт» перед ПАТ «Черноморнафтогаз» составляет более 32 миллионов гривен. Таким образом, если партнер ПАТ «Черноморнафтогаз» не заплатит ренту, лицензию на добычу газа могут отозвать, что очень плохо для предприятия, учитывая, что его хозяйственная деятельность и так на грани – большинство его активов оказалось на территории оккупированного Крыма и доступ к ним отсутствует. Это значит, что ПАТ «Черноморнафтогаз», фактически, стоит на пороге банкротства. Признание это предприятия банкротом, подразумевает его ликвидацию, а это значит, что Украина не сможет отстаивать свои интересы в спорах с РФ по этому вопросу в международных судах.
Белкова подчеркивает, что те, кто часто позволяют себе критиковать украинскую власть, должны подумать над этой «задачкой» - если они всегда знают лучше политиков и чиновников, как надо поступить, то пришло время для их советов.
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