Яценюк попросил Трампа "не менять политический курс США"

Арсений Яценюк поздравил Дональда Трампа с победой на выборах на своей странице в Facebook, назвав избирательную кампанию в Соединенных Штатах Америки «драматической» - об этом сообщает replyua.net.
Яценюк отметил, что «более драматическими и сложными» являются вызовы во внутренней и внешней политике США, с которыми придется столкнуться ее сорок пятому президенту, в связи с чем, он пожелал Трампу «удачи в выполнении этой миссии». Также в своем сообщении украинский политик назвал Соединенные Штаты Америки «лидером свободного мира», имеющим самую мощную экономику.
Яценюк выразил надежду, что новый президент США и его администрация продолжат придерживаться той линии взаимоотношений с Украиной, который существовал при администрации Барака Обамы, и сохранит верность «фундаментальным принципам международных отношений». Также он добавил, что рассчитывает, что США не признают российский статус Крыма, продолжат политику санкций в отношении Российской Федерации и далее «будут стоять на страже национальных интересов Украины». Яценюк отметил, что верит в то, что «отношение США к Украине не поменяется, несмотря на то, что к власти пришел новый политический лагерь - республиканский».
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