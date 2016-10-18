Хто переможе в битві – Луценко чи корумповані судді - Геращенко

Депутат від «Народного Фронту» Антон Геращенко розповів на своїй сторінці в Фейсбук як Генеральний прокурор України Юрій Луценко очищує судову систему від корупціонерів, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Геращенка, Луценко одного за одним усуває суддів, які стали символами корумпованості системи. Наприклад, місць тому було повідомлено про підозру у шахрайстві і спробі незаконного впливу на рішення суду члену Вищої ради юстиції Павлу Гречковському. Тоді було затримано посередника при отриманні першої частини неправомірної вигоди у розмірі ста п’ятдесяти тисяч доларів. Сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, про підозру оголошено двом іншим одіозним корупціонерам: Віктору Татькову та Артуру Ємельянову. Їм інкримінують незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу в суді.
Як наголошує нардеп, оголошення про підозру автоматично не робить людину винуватою. Її винуватість треба буде довести в суді на основі «залізних» доказів. Але сам факт того, що Луценко наважується порушувати такі кримінальні провадження, свідчить про серйозність його намірів. А далі буде видно: або Генпрокурор доб’ється чесного розслідування і притягнення корупціонерів до відповідальності, або ж наскрізь гнила прокурорсько-суддівська система поховає всі добрі ініціативи Луценка.
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