Геращенко розповіла про «холодний душ» для Путіна на засіданні ПАРЄ

Народний депутат від БПП та член української делегації на парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук розповіла як засідання ПАРЄ стало тріумфом України, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Геращенко, сьогодні, дванадцятого жовтня 2016 року, було презентовано дві історичні доповіді: депутата Бундестагу Маріели Векк «Засоби правового захисту у випадках порушень прав людини на окупованих територіях, непідконтрольних українській владі» та представниці чеського парламенту Кристини Зеленкової «Політичні наслідки російської агресії в Україні». За словами нардепа, основні акценти у рапортах розставлені дуже правильно: йдеться про російську агресію проти України, російські війська потрібно вивести з наших територій, а проведення виборів за умови окупації неможливе. Всі виступи в ПАРЄ (за винятком пари відверто куплених Кремлем персонажів) стали «холодним душем» для всіх путінських друзів, адже було зафіксовано дуже чітку позицію: відновлення участі російської делегації в роботі ПАРЄ неможливе без виконання Росією Мінських угоди і повернення окупованого Криму.
Доповіді Зеленкової та Векк були підтримані вісімдесятьма сімома та сімдесятьма трьома членами ПАРЄ. До речі, примітно, що «любитель Путіна», який «сумує за російською делегацією», Президент ПАРЄ лише почав засідання, а на голосування та зачитуванні доповідей присутній не був.
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