Аваков объяснил, что имел в виду, когда говорил о введении в Украине презумпции правоты полицейского (ВИДЕО)

Арсен Аваков на своей странице в facebook объяснил, что он имел в виду, когда говорил о введении в Украине презумпции правоты полицейского. Также он сообщает, что подробно и обстоятельно объяснил все по этому поводу в программе «1+1» «Право на владу» - об этом передает replyua.net.
«Прежде всего речь идет о полиции, которая соблюдает законы, а также находит ту необходимую грань пересечения необходимого и достаточного, как абсолютно норму поведения полицейских, а также правоохранительных органах, которым доверяет народ», - заявляет Аваков. Министр добавляет, что общество Украины хочет жить в безопасности и доверять полиции, а это значит, что это соотношение необходимого и достаточного должно закрепиться в сознании граждан. Политик сообщает: «Ключевым словом нашей реформы является доверие. Именно такие отношения между полицией и гражданами обеспечивают путь к порядку и безопасности».
Аваков объяснил, что полиция в Украине будет иметь качественный состав, и что чиновники ее не идеализируют. Также он напомнил, что наивно полагать, что новая украинская полиция может быть лучше украинского общества в целом – тот, кто так думает, не знает истории Украины. «Те, кто говорят, что полиция ничем не отличается от милиции в Украине – лукавят, или отрабатывают гонорар, а те, кто говорят, что мы покрываем Нацполицию – просто перекручивают факты», - сообщает политик. Также Аваков заявил, что введение в Украине принципа «сначала подчиняйся, потом обжалуй» невозможно без реформы судебной системы Украины, а также всех элементов правоохранительной системы страны, утративших доверие народа.
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