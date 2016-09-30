Європейський Союз підтримає українські позови проти Росії

Як інформує replyua.net з посиланням на інтернет-ресурс Цензор.нет, Європейський Союз має намір приєднатись до позовів, надісланих Україною проти Російської Федерації через Світову організацію торгівлі, у якості третьої особи.
Так, про це проінформувала на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук замісник очільника Міністерства аграрної політики і продовольства Трофімцева Ольга. За словами політика, збільшення торгівельних квот, яке нам було надане європейською спільнотою – не єдина приємна новина. Крім того, ми отримали і політичну підтримку. Вчора, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, під час свого офіційного візиту Сесілія Мальстрем, яка займає посаду Єврокомісара з питань торгівлі, повідомила, що Євросоюз надіслав до Світової організації торгівлі звернення, у якому попросив допустити його у якості третьої особи до арбітражних проваджень за позовами, які українська сторона подала проти Російської Федерації.
Нагадаємо, п’ятнадцятого вересня 2016 року Міністерство економічного розвитку ініціювало процедури щодо врегулювання спорів за правилами Світової організації торгівлі. Приводом для звернення стали обмеження щодо транзиту українських товарів по своїй території, встановлені Російською Федерацією.
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