Геращенко розповіла як бореться з російською пропагандою в Австрії

Народний депутат від БПП, член Мінської контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук розповіла, наскільки важливою для України є співпраця з Австрією і що саме вона зробила для боротьби з російським впливом у цій державі, - про це повідомляє replyua.net.
За словами Геращенко, Австрія – це справжній Клондайк російської пропаганди: тут чимало проросійських політиків, потужне кремлівське лоббі та чимало екс-регіоналів, які ніколи не пропускають можливості напакостити Україні. Крім того, з 2017 року Австрія починає головування в Організації безпеки і співробітництва в Європі. Саме тому віденський напрямок української зовнішньої політики є дуже важливим.
Сьогодні, перебуваючи у Відні, Геращенко зустрілась з президентом Національної ради та членами парламенту Австрії. Там нардеп наголосила, що політику санкцій обов’язково потрібно продовжувати, бо вона слугує єдиним стримуючим фактором для Кремля. Також політик розповіла про порушення російською стороною Мінських домовленостей та прав людини в окупованому Криму. До австрійських парламентарів була доведена інформація, що Україна не визнає новообраної російської Державної Думи. Крім того, Геращенко мала зустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Заньєром. На ній вона обговорила проблеми із допуском спеціальної моніторингової місії до населених пунктів на лінії розмежування на Донбасі.
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