Снова "двойные стандарты"?

Евродепутаты не приедут на Донбасс в связи с возможной опасностью. Такую рекомендацию депутаты получили от Европарламента. Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Договариваться о поездке стороны начали еще в мае, но как только была достигнута по ней договоренность, за два дня до визита украинскую сторону известили, что европейские депутаты ограничатся только Киевом. Рекомендация не посещать Донбасс касается также переводчиков и других сотрудников Европарламента.
Геращенко возмущена таким решением, поскольку ранее Европарламент рекомендовал украинской стороне провести выборы на Донбассе, и, по мнению европейцев, никакой угрозы ни для жизни украинских граждан, ни для проведения самих выборов, в регионе нет. Украинский депутат обвинила своих европейских коллег в применении «двойных стандартов» в отношении Украины. Всего три евродепутата – Ребекка Гармс, Михаэль Бони и Яромир Штетина – решили посетить Донбасс. Похоже, Европа готова лишь говорить о деле, и совсем не готова действовать, когда приходит ответственный момент.
Группа евродепутатов, по словам Геращенко, должна была увидеть своими глазами последствия российской агрессии. В этом регионе уже несколько раз объявляли «режим тишины», но всякий раз его нарушали. Последний раз договоренность о перемирии была достигнута 1 сентября. Но, несмотря на это, обстрелы продолжаются и сейчас.
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