валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Снова "двойные стандарты"?

Снова "двойные стандарты"?
Евродепутаты не приедут на Донбасс в связи с возможной опасностью. Такую рекомендацию депутаты получили от Европарламента. Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Договариваться о поездке стороны начали еще в мае, но как только была достигнута по ней договоренность, за два дня до визита украинскую сторону известили, что европейские депутаты ограничатся только Киевом. Рекомендация не посещать Донбасс касается также переводчиков и других сотрудников Европарламента.

Геращенко возмущена таким решением, поскольку ранее Европарламент рекомендовал украинской стороне провести выборы на Донбассе, и, по мнению европейцев, никакой угрозы ни для жизни украинских граждан, ни для проведения самих выборов, в регионе нет. Украинский депутат обвинила своих европейских коллег в применении «двойных стандартов» в отношении Украины. Всего три евродепутата – Ребекка Гармс, Михаэль Бони и Яромир Штетина – решили посетить Донбасс. Похоже, Европа готова лишь говорить о деле, и совсем не готова действовать, когда приходит ответственный момент.

Группа евродепутатов, по словам Геращенко, должна была увидеть своими глазами последствия российской агрессии. В этом регионе уже несколько раз объявляли «режим тишины», но всякий раз его нарушали. Последний раз договоренность о перемирии была достигнута 1 сентября. Но, несмотря на это, обстрелы продолжаются и сейчас.

Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины

Стало известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Політолог назвав кому вигідна смерть антимайданівця в Москві

Туберкулез в Украине - не путаем с простудой и ОРВИ

Первое решение суда по вооруженной агрессии РФ на Донбассе вступило в силу

Геращенко розповів, що може стояти за вбивством Жиліна

Три невтішних висновки з російських виборів

Генеральна асамблея ООН ухвалила важливий документ

Крымский Бандеровец: гоблин не справился с заданием

В окупованому Севастополі зупиняється паромне сполучення

МИД Украины: все виновные в организации выборов в Крыму будут наказаны

Новые документы «черной бухгалтерии» могут удивить всю Украину, – Трепак

Меркель признала свою вину и поражение

Політолог: вибори в Криму свідчать про те, що населення розчарувалось в Росії

Портников: СНГ - это мечта, и ее дни сочтены

У Росії невідомі месники вбили представника Антимайдану

Під Москвою розстріляний глава сепаратистського «Оплоту» Жилін

Еврокомиссаром по безопасности назначен британец - несмотря на Brexit

Що сталось з президентом Киргизстану?

Російський політолог: «Даю гарантію – нова Держдума не проіснує весь термін»

 Новости за день