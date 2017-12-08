Антикоррупционный комитет отойдет БПП

Как передает replyua.net, не успело освободиться место главы антикоррупционного комитета, которое стало вакантным после увольнения Егора Соболева, как уже полным ходом идет обсуждение о том, кому же поручат в Верховной Раде отвечать за борьбу с коррупцией. Среди возможных кандидатов на пост главы комитета называются фамилии надепов Мирный – охранник Фирташа и даже Деревянко, и Барна.
Как отметила в своем блоге украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, адекватным выбором был бы Игорь Попов, но мы все увидели, как через семейную драму на него давит его же фракция: отдавай мандат и уходи. Несмотря на очень адекватное поведение Попова в ситуации с криминалом малолетнего сына. Поэтому, по всей видимости, комитет отойдет БПП.
Блогер отмечает, что как бы кто не критиковал президентскую фракцию, если глава антикоррупционного комитета от БПП наладит эффективную работу и обеспечит устранение ключевых препятствий для деятельности НАБУ: закрыть вопрос с конкурсами для агентов под прикрытием и легализовать прослушку – разве это хуже, чем танцы на редуте экс-главы комитета? «Когда анализируешь список членов комитета по антикоррупции – кактусы бы жрал, и кровь из глаз капает, но Мирный и Ланьо, Барна и Добродомов – это срез общества. Кого выбирали, тот и антикоррупционер», – резюмировала журналистка.