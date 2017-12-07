Блогер: власть и непримиримая оппозиция слились в экстазе и защитили отечественный «Ланос» от ненавистной «Теслы»

Верховная Рада в едином порыве проголосовала в первом чтении законопроект с громким названием: «Купуй українське, плати українцям». Обычно, чем больше патриотического пафоса, тем больше вероятность, что сейчас будут «кидать». Так и случилось. Власть и непримиримая оппозиция слились в экстазе и защитили отечественный «Ланос» от ненавистной «Теслы». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, теперь, если в тендере участвует украинский продукт, импортный может быть дешевле на 43% и проиграть. «Васадзе, наверное, с ума сходит, как он раньше до такого не додумался. А то накупили в МВД «Приусов», разорили отечественного производителя. Смех смехом, а грустно. Чтобы доказать отечественное происхождение, надо 150 тысяч справок. За справки Хабармен Семен возьмет взятки, которые не мог взять через Прозорро», – отметил Марченко.
Он отмечает, что правила торгов усложняются, списки льготников утверждает Кабмин, полная непрозрачность и неразбериха – идеально для воровства. По словам Марченко, 244 голоса «За» означают, что завтра законопроект примут в целом.