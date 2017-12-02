Палий: у Найема еще 2 года назад был шанс предотвратить то, что сегодня происходит в НАБУ



Еще два года назад у «еврооптимиста», нардепа Мустафы Найема была возможность зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о легализации провокации взятки. Как



Александр Палий рассказывает, что согласно этого законопроекта гражданин, предварительно получив разрешение у одного из местных руководителей правоохранительных органов или у центрального руководства СБУ, имел бы возможность сделать видео- или аудиофиксацию дачи взятки, и после осуждения взяточника получать из средств взяточника в пять-семь раз больше сумму суммы взятки.



По мнению Палия, это создало бы в стране своеобразных «санитаров леса» и заставило чиновников бежать от самого запаха денег. Зато предварительное уведомление одного из руководителей силовых органов позволило бы избежать манипуляций и создало бы между силовыми органами здоровую конкуренцию в выявлении взяточников. «Мустафа, конечно, ничего так и не зарегистрировал, но это не мешает ему снимать с себя и других депутатов ответственность за то, что агентов НАБУ фактически подставили под удар за заведомо незаконные действия», – резюмировал историк.

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Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины Еще два года назад у «еврооптимиста», нардепа Мустафы Найема была возможность зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о легализации провокации взятки. Как передает replyua.net , об этом в Facebook сообщил украинский историк и политолог Александр Палий . По его словам, он сам был одним из авторов этого законопроекта и предложил его Найему пролоббировать в парламенте.Александр Палий рассказывает, что согласно этого законопроекта гражданин, предварительно получив разрешение у одного из местных руководителей правоохранительных органов или у центрального руководства СБУ, имел бы возможность сделать видео- или аудиофиксацию дачи взятки, и после осуждения взяточника получать из средств взяточника в пять-семь раз больше сумму суммы взятки.По мнению Палия, это создало бы в стране своеобразных «санитаров леса» и заставило чиновников бежать от самого запаха денег. Зато предварительное уведомление одного из руководителей силовых органов позволило бы избежать манипуляций и создало бы между силовыми органами здоровую конкуренцию в выявлении взяточников. «Мустафа, конечно, ничего так и не зарегистрировал, но это не мешает ему снимать с себя и других депутатов ответственность за то, что агентов НАБУ фактически подставили под удар за заведомо незаконные действия», – резюмировал историк.