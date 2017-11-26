ККД депутатов-оппозиционеров оказался самым низким в Раде

Как передает replyua.net, портал VoxUkraine представил проект «ККД депутата». Группа ведущих экспертов рассчитала полезность каждого из 423 депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва, а именно сравнила обещания и конкретные достижения политиков, оценила полезность принимаемых решений, поддержки реформ.
Как оказалось, первая десятка депутатов из БПП и Народного фронта. Более того, до 80 места встречаются только депутаты из коалиционных фракций. При этом, наша героическая оппозиция оказалась далеко за первой сотней. У Лещенко – 175 место, у Найема – 238 место, Залищук – 101 место, Чумак – 253 место, Сыроид – 240 место, Острикова – 235 место, Соболев – 133 место, Семенченко – 327 место, Сотник – 269 место, Тимошенко – 320 место
Как отметил в своем блоге украинский блогер Филипп Духлий, вдруг оказывается, что власть все-таки работает, реформы делает, законы принимает, а оппозиция – только лицами «торгует» и рассказывает, как у нас тут все плохо. «Импичмент, перевыборы, все дела, чтобы что? Чтобы прийти к власти и совсем ничего не делать и рассказывать людям про «попередников»?», – задается вопросом блогер.