Украинские телеканалы могут не показать ЧМ-2018

Верховной Радой был зарегистрирован законопроект, согласно которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который летом следующего года пройдет в России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, текст законопроекта был опубликован накануне за подписью Андрея Парубия, спикера ВР.
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) имеет право не осуществлять трансляцию мероприятия, в том числе спортивного или развлекательного, проведение которого происходит на территории государства-агрессора и / или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины и по нему принято соответствующее решение Правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины», - говорится в документе.
Напомним, что сборная Украины не отобралась на ЧМ-20168 по футболу. Чемпионат будет проходить в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля. К настоящему времени определены все участники предстоящего чемпионата.