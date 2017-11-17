Политолог о переносе празднования Рождества: раз возвращаться в Европу, то возвращаться во всем

То, что католическое Рождество со вчерашнего дня будет официальным государственным праздником и официальным выходным днем – однозначно позитив. И то, что сокращаются социалистические праздники – есть не меньшим позитивом, чем то, что увеличивается количество религиозных праздников, тем более тех, которые празднуют очень большое количество украинцев. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет глава аналитического центра «Политика» Николай Давыдюк.
По его словам, на это нужно смотреть не только с точки зрения людей, которых это касается напрямую, но, в первую очередь, с точки зрения политиков, которые очень часто этим манипулируют. Потому многие из тех, кто вчера выступал, скорее говорил о выходном, как социалистическом празднике, а не об исходном, как религиозном дне.
Николай Давыдюк отмечает, что в то же время нужно поднимать вопрос не только выходного в день католического Рождества, а также о возможном переносе празднования Рождества православного на 25 декабря, чтобы это было что-то единое, которое будет объединять всю страну, ведь, когда-то мы тоже его праздновали именно в этот день. Поэтому раз возвращаться в Европу, то возвращаться во всем.