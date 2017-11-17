Еще одна «перемога»: законопроект инициировал Гройсман, а хвастается Найем

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«У нас перемога. На самом деле. Только что мы приняли законопроект №7275 о защите бизнеса от беспредела правоохранительных органов», – вчера оперативно отрапортовал нардеп Мустафа Найем, который поддерживает митинги Саакашвили и изрядно критикует правительство. Как пишет в своем блоге украинский блогер Сергей Марченко, вот как получается – законопроект инициировал премьер Гройсман, разработал Кабмин, приняла коалиция Народного фронта и БПП, а «перемогу» празднует Мустафа Найем.По словам блогера, только в комментариях у героя-победителя заметили, что за внесение в повестку дня такого нужного и важного для бизнеса законопроекта Мустафа Найем не голосовал и, если бы не настырность спикера-коалиционера Андрея 0Парубия, трижды ставившего на голосование этот вопрос и таки протянувшего законопроект, никакой «перемоги» вчера не было бы. И Мустафе пришлось бы писать другой пост: о коррупции и своей борьбе с ней.«Когда вы думаете, что мы не следим за вами и вы можете мести языком, как помелом, уважаемые народные депутаты, вы крепко ошибаетесь. Следим. Видим. И соответствующим образом проголосуем. Готовьтесь», – резюмировал блогер.