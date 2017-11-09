Политолог: «правая» «Свобода» резко стала «левой», оставив не удел социалистов

Как передает replyua.net, сегодня на пресс-пойнте Верховной Рады представитель «Свободы» Михаил Головко не просто раскритиковал только что проголосованный в первом чтении законопроект о приватизации, но и жестко выступил против самой идеи приватизации предприятий государственной собственности и заверил, что, когда «Свобода» придет к власти, то все будет реприватизировано обратно в собственность государства.
Комментируя заявление Головко, украинский блогер и политолог Тарас Черновил отметил, «Свобода» называет себя «правой» партией, даже крайней «правой», а такое отношение к приватизации, как и к рынку земель сельхозназначения, демонстрирующее «Свободой», является абсолютно четким и определяющим признаком именно «левых» партий и не просто «левых», всяких там социал-демократов или социалистов, а исключительно ортодоксальных «левых» – коммунистов.
«Когда смотрю на таких «правых», и на то, как они фальшиво используют «правую» символику на фоне чисто «левой» идеологии, то вспоминаю уже термин по биологии – мимикрия, то есть вступление одними низшими биологическими организмами внешних форм абсолютно других с целью приспособления к внешним условиям», – резюмировал Черновил.