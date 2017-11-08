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Политолог: три партии получат шанс сформировать самые большие фракции в Раде ІХ созыва

Политолог: три партии получат шанс сформировать самые большие фракции в Раде ІХ созыва
Принятие в первом чтении нового Избирательного кодекса стало для многих неожиданностью, но уже сейчас нужно понимать, что ко второму чтению в законе будет масса поправок. Главное же нововведение, которое поправкой не изменишь – это то, что «мажоритарки» таки не будет. То есть, возрастет роль партий, но одновременно и требования к ним от избирателей. То, на что закрывалось глаза при наличии «мажоритарки», теперь не будет игнорироваться. Избиратель значительно тщательнее будет контролировать партию и давить по принятие именно нужных ему кадровых решений. Как предает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, новая избирательная система с акцентом на избирательных регионах, их запланировано 27 по числу областей, плюс традиционно города Киев и Севастополь вместо 225 нынешних, фактически, предоставляет преференции партиям, которые имеют разветвленную систему ячеек и активно работают на местах. Это именно те партии, которые получили наибольшее число голосов во время выборов в ОТГ: БПП, «Батькивщина» и «Аграрная партия». Именно они получают шанс на формирование крупнейших фракций в Верховной Раде следующего созыва. Также это побуждает местные элиты определяться с партийными и идеологическими ориентирами, потому что по «приватизированному» мажоритарному округу в Верховную Раду больше не попасть и своих представителей не завести.

Политолог подчеркивает, что это немного сложно, немного запутанно, иногда выдавать совершенно удивительные результаты, но это необходимый шаг, чтобы отучить электорат от «гречки». Этим избирательным кодексом украинский политикум практически открыто признает тотальную коррумпированность общества: избирателей невозможно иными методами удержать от получения и поощрения подкупа. Это неприятно, но хотя бы честно.
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