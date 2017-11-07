Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Сегодня во время голосования в Верховной Раде произошла настоящая неожиданность – нардепы дали необходимый минимум, 226 голосов, за законопроект о выборах по открытым спискам от Парубия, Лемця и Черненко. Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Тарас Черновил, все выглядело так, что результативное голосование стало для всех полной неожиданностью, для всех, кроме «Оппозиционного блока». Именно их 26 голосов не только стали решающими, но и вывели проект из глухой зоны безнадежности в условно проходную часть.Черновил отметил, что «Оппозиционный блок» точно знал, что делал. Они умышленно проводили проект, в шансы которого не верили даже его авторы. «Мотивы пока не до конца понятны, ведь «Оппоблок» на востоке и юге всегда лучше себя чувствовал в округах. Особенно уверенно на «мажоритарке» чувствуют себя «ахметовские» и директора заводов, но как раз из этой категории тоже большинство голосов было «за», - отметил политолог.Он добавляет, что пока это было лишь первое чтение и такое голосование может быть только пропагандистским трюком, а при втором никто не помешает найти причину для «праведного гнева» за какие-то поправки и дополнения, которые действительно должны быть существенными, ведь текст закона готовился еще в позапрошлом созыве группой Юрия Ключковского и безнадежно устарел. Черновил высказал уверенность, что, несмотря на сегодняшнее позитивное голосование, нет уверенности, что во втором чтении все так же пойдет гладко.