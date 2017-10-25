Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Як передає replyua.net, головний «радикал» країни Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро. Як пише в своєму блозі український політичний оглядач Сергій Фурса, можна подумати, що в Україні дуже везучі депутати, але все набагато глибше. Є секрет українського успіху, майбутнього національного дива, українського прориву.
Сергій Фурса відзначає, що не дарма ж гральний бізнес ніяк не можуть легалізувати в Україні. Від цього виграють ті самі легально-лотерейні «однорукі бандити», які розплодилися всюди, а, значить можуть виграти і якісь депутати і особливо лідери фракцій, які відчайдушно борються за моральне обличчя простого українця, якому дуже сильно загрожує легалізація азартних ігор. Експерт зазначає, якщо українські депутати дійсно відкрили цей математичний філософський камінь. «Не можуть же депутати все тупо ховати свої корупційні доходи за виграшами в лотерею. Адже це тупо. Адже це як плювок в обличчя своїм виборцям. Наші депутати ж не здатні на таке. Так ось, може вони всі тепер будуть користуватися цим відкриттям?», – задається питанням Фурса.
Він наголошує, що тепер зрозуміло, чому депутати не поспішають проводити реформи. Вони знають, що все це українцям просто не треба. Скоро ми всі будемо багаті за рахунок інтелекту українських депутатів. А поки вони нам просто не говорять про це. По-перше, щоб інші не здогадалися і не перестали завчасно не пускати нас в казино Лас-Вегаса і Монако. А по-друге, для ефекту несподіванки, вони хочуть нам усім зробити приємний сюрприз. І потім, просто в один момент, всі ці кошти потечуть рікою в Україну і тоді нам ніякий МВФ не буде розповідати як жити. Мрія простого українця вже близька.