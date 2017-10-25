валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт
Як передає replyua.net, головний «радикал» країни Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро. Як пише в своєму блозі український політичний оглядач Сергій Фурса, можна подумати, що в Україні дуже везучі депутати, але все набагато глибше. Є секрет українського успіху, майбутнього національного дива, українського прориву.

Сергій Фурса відзначає, що не дарма ж гральний бізнес ніяк не можуть легалізувати в Україні. Від цього виграють ті самі легально-лотерейні «однорукі бандити», які розплодилися всюди, а, значить можуть виграти і якісь депутати і особливо лідери фракцій, які відчайдушно борються за моральне обличчя простого українця, якому дуже сильно загрожує легалізація азартних ігор. Експерт зазначає, якщо українські депутати дійсно відкрили цей математичний філософський камінь. «Не можуть же депутати все тупо ховати свої корупційні доходи за виграшами в лотерею. Адже це тупо. Адже це як плювок в обличчя своїм виборцям. Наші депутати ж не здатні на таке. Так ось, може вони всі тепер будуть користуватися цим відкриттям?», – задається питанням Фурса.

Він наголошує, що тепер зрозуміло, чому депутати не поспішають проводити реформи. Вони знають, що все це українцям просто не треба. Скоро ми всі будемо багаті за рахунок інтелекту українських депутатів. А поки вони нам просто не говорять про це. По-перше, щоб інші не здогадалися і не перестали завчасно не пускати нас в казино Лас-Вегаса і Монако. А по-друге, для ефекту несподіванки, вони хочуть нам усім зробити приємний сюрприз. І потім, просто в один момент, всі ці кошти потечуть рікою в Україну і тоді нам ніякий МВФ не буде розповідати як жити. Мрія простого українця вже близька.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
24 окт 2017
4470

Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает

24 окт 2017
3799

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання

Последние новости

ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

 Новости за день