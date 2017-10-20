Эксперт: депутаты уже шесть раз пытались снять с себя неприкосновенность и все неудачно

Парламент проголосовал за направление на рассмотрение в Конституционный суд двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Разница между ними – срок вступления в силу. Это единственное и ключевое отличие. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» отметил юрист, эксперт РПР Александр Леменов.
По его словам, в президентском законопроекте говорится, что неприкосновенность снимается в 2020 году, чтобы внести это изменение в Конституцию качественно и, чтобы потом не было дополнительных коллизий. Другой законопроект предлагает сделать это сразу после вступления в силу изменений в Конституцию. «Это уже шестой раз на моей памяти, когда депутаты берутся рассматривать законопроекты о снятии неприкосновенности, были даже положительные голосования после выводов Конституционного суда, но, когда нужно было набрать триста голосов, в последний момент им не хватало, и народные депутаты передумывали снимать с себя неприкосновенность», – рассказал Александр Леменов.
Также он отметил, что его экспертная позиция в том, чтобы говорить и о снятии, и об ограничении неприкосновенности, однако позиция «РПР», что надо все-таки сосредоточиться на ограничении, а не снятии.