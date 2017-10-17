Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Как передает replyua.net, скандальный депутат Олег Ляшко на своей странице в социальной сети «Фейсбук» опубликовал кричащий пост, в свойственной ему манере, о том, что в Верховной Раде политики отказываются регистрировать предложенный им экономический законопроект.
Ляшко считает, что политиков отталкивает название - «Покупай украинское! Плати украинцам!». «Они хотят и дальше покупать уголь заграницей, технику и продукты на кредиты МВФ» - заявил скандальный депутат. Олег Ляшко и его команда предлагают защищать украинского производителя. Чтобы бизнесмены создавали новые рабочие места для людей с достойной оплатой. Они хотят модернизировать промышленность, что тоже положительно отразится и на экономике, и на развитии государства.
Улучшение экономики позволит давать кредиты с низкой процентной ставкой для предпринимателей, что в свою очередь тоже расширит горизонты малого и среднего бизнеса и даст больше достойной работы для украинцев. Зная темперамент Олега Ляшко, можно предположить, что этот законопроект еще не раз будет озвучен в Верховной Раде. Хочется верить, что «слуги народа» работают на благо украинцев, и им лучше знать, какие проекты стоит регистрировать, а какие оставлять на лучшие времена.