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На осень ГПУ попросит до 40 нардепов «на выход с вещами»

На осень ГПУ попросит до 40 нардепов «на выход с вещами»
На осень, когда Верховная Рада выйдет с каникул, ГПУ готовит еще несколько запросов на снятие неприкосновенности и аресты. Пока же во время общения с журналистами и блогера Генпрокурор Луценко использовал формулировку «несколько», но, как сообщили источникам в ГПУ, ожидается, что эти «несколько» - это от 15 до 40 депутатов. Итого прямо на наших глазах идет процесс десакрализации депутатов. Об этом в своем блоге пишет блогер и историк Юрий Гудименко.

По его мнению, прямо сейчас депутатское кресло стремительно падает в цене просто потому что нардепом быть уже не так выгодно, как раньше. Да, остались плюсы, ведь можно раздерибанить госбюджет, можно завести нужные знакомства, можно пользоваться привилегиями статуса. Но минусы стали на порядок существеннее, чем раньше. Народный депутат теперь получает не только ненависть собственно народа и повышенное внимание прессы, это было и раньше, но и моментально попадает сразу под несколько прицелов силовиков. Причем если проблемы от, например, неправдиво заполненной декларации тянут на административное наказание, то ГПУ, НАЗК и НАБУ «жгут» уже уголовными делами.

Блогер отмечает, что депутатская неприкосновенность, раньше бывшая приятным бонусом к кулуарному «решалову», сейчас уверенно накрывается медным тазом и с вероятностью процентов эдак девяносто будет полностью отменена в ближайший год. «Я не стратег и не аналитик, так что не очень понимаю, к чему этот процесс в итоге приведет. Может быть, в парламенте окажется больше людей, которым нечего скрывать и которые пришли туда профессионально заниматься политикой. Может быть, нынешние депутаты перестанут идти в Раду сами и станут посылать туда своих доверенных людей. Важно другое. Мы сейчас наблюдаем процесс перезагрузки украинского парламентаризма. Как минимум – попытку провести такую перезагрузку. К чему она приведет – пока неизвестно», – резюмировал Юрий Гудименко.
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