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Политолог рассказал, какая может быть коалиция, если провести досрочные выборы

Политолог рассказал, какая может быть коалиция, если провести досрочные выборы
Анализ последнего соцопроса свидетельствует, что досрочные выборы нам принесут только преждевременную нестабильность и волнения внутри страны. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог и блогер Виктор Уколов, передает replyua.net.

Виктор Уколов отмечает, что, если предположить, что выборы состоятся на пропорциональной основе, даже, если с открытыми списками, то фракции Верховной Рады будут иметь следующий состав: «Самопомич» - 45 депутатов, «Батькивщина» - 87 депутатов, БПП – 72 депутата, «Оппозиционный блок» - 64, «За життя» - 60, Радикальна партія Олега Ляшка – 57 депутатов. Еще 65 депутатов могут разместить по разных фракциях. В таком случае, чтобы собрать коалицию 226 голосов, надо будет объединить не менее 4 фракций. «Вы только посмотрите на состав такой коалиции и сразу увидите, насколько она будет непрочной и недееспособной, а дров наломают...», – написал Виктор Уколов.

Политолог отмечает, что, если в коалиции заменить «Батькивщину» на БПП, станет меньше популизма, но не будет больше стабильности. Эксперт отмечает, что перевыборы сейчас делать не в интересах государства – надо дожить до 2019 года.
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