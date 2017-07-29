Политолог рассказал, какая может быть коалиция, если провести досрочные выборы

Анализ последнего соцопроса свидетельствует, что досрочные выборы нам принесут только преждевременную нестабильность и волнения внутри страны. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог и блогер Виктор Уколов, передает replyua.net.
Виктор Уколов отмечает, что, если предположить, что выборы состоятся на пропорциональной основе, даже, если с открытыми списками, то фракции Верховной Рады будут иметь следующий состав: «Самопомич» - 45 депутатов, «Батькивщина» - 87 депутатов, БПП – 72 депутата, «Оппозиционный блок» - 64, «За життя» - 60, Радикальна партія Олега Ляшка – 57 депутатов. Еще 65 депутатов могут разместить по разных фракциях. В таком случае, чтобы собрать коалицию 226 голосов, надо будет объединить не менее 4 фракций. «Вы только посмотрите на состав такой коалиции и сразу увидите, насколько она будет непрочной и недееспособной, а дров наломают...», – написал Виктор Уколов.
Политолог отмечает, что, если в коалиции заменить «Батькивщину» на БПП, станет меньше популизма, но не будет больше стабильности. Эксперт отмечает, что перевыборы сейчас делать не в интересах государства – надо дожить до 2019 года.