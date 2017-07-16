Депутаты перепутали парламент со студией ток-шоу, увлеклись популизмом настолько, что прощелкали реформы, – Фесенко

Несмотря на то, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную Раду за работу, главный законодательный орган ушел на каникулы, не выполнив поставленные задачи, которые теперь будут нависать над парламентом осенью, такое мнение в интервью одному из изданий высказал украинский политолог Владимир Фесенко.
По словам политолога, первая половина шестой сессии, до середины апреля, была вялой и проходной, единственное, что оживляло работу парламента – это переформатирование коалиции и возможные договоренности о новом правительстве. И только под конец весны, а именно в конце мая началась активная работа – в частности нардепы определили курс Украины на вступление в НАТО, были проголосованы языковые квоты на телевидении, частично прошли реформаторские законы.
Владимир Фесенко отмечает, что депутатам так и не удалось найти компромиссное решение в вопросах главы Нацбанка, аудитора для НАБУ. Также очень на пессимистической ноте депутаты провели последнюю сессионную неделю. Все ждали, что нынешний состав парламента не будет устраивать шоу с депутатской неприкосновенностью, а в результате получилось все наоборот. Депутаты решили, что куда важнее покритиковать друг друга, нежели принять важные реформы, в частности медицинскую и образовательную.