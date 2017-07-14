Депутаты решили, что лучше нести бред про неприкосновенность, чем наконец-то дать старт медицинской и образовательной реформе

Чем проще вопрос, тем больше времени тратят на дебаты к нему. Поэтому на элементарное снятие неприкосновенности с шести депутатов совокупно наши парламентарии потратили полтора сессионных дня из трех реально рабочих, а на медицинскую и образовательную реформу даже часа времени не нашли. Об этом в своем блоге пишет известная украинская журналистка и блогер Ольга Лень.
По ее мнению, представление на отмену иммунитета депутатов стоит не более полутора часов обсуждения – выяснить корректно ли оформила ГПУ документы и высказаться, имеет представление политическую подоплеку или нет, но поскольку о снятии неприкосновенности может что-то сказать даже самый тупой депутат, то дебатировать можно бесконечно. Другое дело медицина или образование. С одной стороны, все вроде как понимают, о чем речь, но как сделать лучше почти никто не знает. Поэтому дебатировать здесь – дело политически опасное. Есть очевидные группы интересов, которые состоят из тех деятелей медицинской и образовательной отрасли, которые прекрасно устроились в существующей системе, гребут деньги используя теневые стороны и совсем не хотят, чтобы какие-то реформы разрушили их систему обогащения. «В этих групп достаточно денег и влияния, чтобы «мочить» своих оппонентов и портить жизнь тем, кто пытается что-то менять. Кому надо усложнять себе жизнь? Тем более, что значительная часть депутатов надеется, что как им придет время лечиться или учить детей, то они смогут воспользоваться собственным эксклюзивным положением, или вообще сделать это за рубежом», – написала Ольга Лень.
Журналистка отмечает, что на самом деле, эта сила связей и денег сильно преувеличена, потому что когда система деградирует и общий уровень профессионализма в ней падает, то даже за большие деньги чиновники получают то же такое некачественное лечение и обучение, что и другие, но еще и переплачивают в пять раз. Главное, понятно, что изменения в таких чувствительных для населения сферах как медицина и образование будут вызывать волнения и беспокойства. Здесь ляпнуть что-то опрометчиво уже страшно – вдруг не угадаешь, а не болтать, а вести дискуссию по сути у большинства партийных вождей и спикеров элементарной смекалки не хватает. Поэтому лучше вообще избегать этих тем. Вот и получается, что Верховная Рада тратит большую часть времени на то, что и выеденного яйца не стоит и избегает действительно важных для общества вопросов.