К депутатам пришло прозрение, что Луценко не шутит и снятие неприкосновенности – не пустые слова, – блогер

Долгое время Генпрокурора Юрия Луценко все считали «ручным прокурором» президента, сейчас же резко поменялось мнение не только у нардепов, но и у многих журналистов. Как пишет на своей странице в соцсети Facebook популярный украинский блогер Карл Волох, вчера он услышал от нескольких знакомых депутатов, что Юрий Луценко устроил «покушение на украинский парламентаризм».
По словам Карла Волоха, в ответ нардепам можно сказать, что остальным сорока миллионам соотечественников Юрий Луценко устроил бы покушение гораздо более буквальное, но сдержался. «Никому эти хлесткие обобщения сегодня не в диковинку, да и справедливы не всегда», – отметил блогер.
Он добавляет, что то, что депутаты всерьез переполошились и испугались – это факт. Скорее всего, обсуждать свои взятки с полузнакомыми людьми они больше не будут, и магазины по продаже депутатских услуг если не закроются, то уж точно крепко потеряют в товарообороте. К многим «слугам народа» наконец-то начало приходить прозрение, что операция по снятию неприкосновенности может оказаться не пустым шоу для народа, а реальным сроком для любителей коррупционных схем и теневых доходов.