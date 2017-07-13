Пономарь: Рада саботирует реформы, и это очень плохо для Украины

Украинский обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ход реформ в Украине, отметив, что Верховная Рада саботирует реформы, и это очень плохо для Украины, информирует replyua.net.
«Большинство депутатов коалиции не пройдут в следующий Парламент. То есть, саботируя реформы, они совершают политическое самоубийство. Пройти в следующий парламент удастся, если сегодня депутаты успеют принять медицинскую и пенсионную реформы, реформу образования и, если они откроют рынок земли. Также необходимо принять проекты о массовой и быстрой приватизации, об антикоррупционном суде, о реформе корпоративного управления госкомпаниями», пишет Пономарь. По его словам, бонусом в этом списке идут закон об ограничении депутатской неприкосновенности и закон о державной мове.
«Вот если бы коалиция приняла всё это сегодня.. Одним пакетом и по ускоренной процедуре. Тогда можно было бы со спокойной совестью уехать на Канары. Тогда в экономике и политике запустились бы необратимые процессы быстрых изменений и перемен», добавил обозреватель.