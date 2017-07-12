Политолог: вчера, можно сказать, был исторический день для Украины



Известный украинский политолог Александр Хоруженко у себя в Facebook пишет о том, что вчера можно сказать исторический день для Украины. Впервые за 26 лет две политические партии проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности из своих депутатов по подозрению в коррупционных преступлениях.



Политолог отмечает, что неприкосновенность снимали и до этого, снимали в том числе при подозрении в коррупционных преступлениях, но никогда за это не голосовали коллеги подозреваемых. Это испытание не прошли ни «ляшковцы», ни «тимошенковцы», ни «регионалы», ни так называемые «антикоррупционеры», которые своими спинами защищали квартиры Лещенка, Залищук, а вот БПП и Народный фронт вчера это испытание прошли.



«Многим хотелось бы, чтобы

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Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи Известный украинский политолог Александр Хоруженко у себя в Facebook пишет о том, что вчера можно сказать исторический день для Украины. Впервые за 26 лет две политические партии проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности из своих депутатов по подозрению в коррупционных преступлениях.Политолог отмечает, что неприкосновенность снимали и до этого, снимали в том числе при подозрении в коррупционных преступлениях, но никогда за это не голосовали коллеги подозреваемых. Это испытание не прошли ни «ляшковцы», ни «тимошенковцы», ни «регионалы», ни так называемые «антикоррупционеры», которые своими спинами защищали квартиры Лещенка, Залищук, а вот БПП и Народный фронт вчера это испытание прошли.«Многим хотелось бы, чтобы Верховная Рада не только сняла неприкосновенность, но и дала согласие на арест, а еще лучше сразу осудила, конфисковала имущество и раздала правильным людям, среди которых львиная доля досталась бы каждому конкретному вымогателю «справедливости», но, в условиях современных политических реалий, вчера две фракции осуществили почти подвиг», – отметил политолог.