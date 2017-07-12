валюта
СпецтемаЖурналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась

Политолог: вчера, можно сказать, был исторический день для Украины

Политолог: вчера, можно сказать, был исторический день для Украины
Известный украинский политолог Александр Хоруженко у себя в Facebook пишет о том, что вчера можно сказать исторический день для Украины. Впервые за 26 лет две политические партии проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности из своих депутатов по подозрению в коррупционных преступлениях.

Политолог отмечает, что неприкосновенность снимали и до этого, снимали в том числе при подозрении в коррупционных преступлениях, но никогда за это не голосовали коллеги подозреваемых. Это испытание не прошли ни «ляшковцы», ни «тимошенковцы», ни «регионалы», ни так называемые «антикоррупционеры», которые своими спинами защищали квартиры Лещенка, Залищук, а вот БПП и Народный фронт вчера это испытание прошли.

«Многим хотелось бы, чтобы Верховная Рада не только сняла неприкосновенность, но и дала согласие на арест, а еще лучше сразу осудила, конфисковала имущество и раздала правильным людям, среди которых львиная доля досталась бы каждому конкретному вымогателю «справедливости», но, в условиях современных политических реалий, вчера две фракции осуществили почти подвиг», – отметил политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін отримав великого ляпаса від США – Піонтковський

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
7862

Казанський: у Дебальцево відбулась подія республіканського масштабу

Як інформує replyua.net, український блогер та журналіст Денис Казанський уважно моніторить ситуацію на окупованій частині Донбасу. Крім того, він не пропускає можливості поглузувати з російських

11 июл 2017
7707

Очередной «сюрприз» Кремля не стал себя долго ждать – западные кредиторы и инвесторы уже сторонятся России

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил обнуление обязательств крымчан по украинским кредитам. Законопроект предусматривает возможность полного прощения кредитов до 5 миллионов рублей, взятых в

Последние новости

Оприлюднені деталі вибуху на АЗС у Київській області

Американські прокурори будуть розслідувати зв’язки сина Трампа з Росією

Сирійський генерал розповів, що буде з російською армією після перемоги над Асадом

Робота «Укренерго» паралізована через обшуки Генпрокуратури

Американська система ПРО збила балістичну ракету

Депутаты с ужасом на лице бояться снятие неприкосновенности, ведь каждому из них есть, что предъявить, – политолог

Депутати ВР загнали у глухий кут справи Лозового і Дейдея – Холодницький

В США звинуватили WikiLeaks в шпигунстві на користь Росії

Дипломат: Украине нужен свой Макрон и своя партия «Вперед, Республика»

Политолог: вчера, можно сказать, был исторический день для Украины

У Сирії загинув російський радник

За минулу добу в зоні АТО поранення отримав один український військовий

США мають докази застосування в Сирії хімічної зброї – ЦРУ

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

Военный эксперт разъяснил, при каких условиях Украине удастся вернуть Крым

В СБУ відкрили 34 кримінальних справи проти користувачів «Одноклассники» і «Вконтакті»

Трамп-молодший в Інтернеті оприлюднив листування щодо Росії

Між США і Катаром підписано меморандум про боротьбу з тероризмом

В ОБСЄ прийняли рішення щодо нового генсека

Через відсутність реформ ЄБРР заблокував надання кредиту «Нафтогазу»

 Новости за день