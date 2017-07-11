Журналистка объяснила, в чем угроза отмены депутатской неприкосновенности

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Известная украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что ее личная позиция состоит в том, что снятие депутатской неприкосновенности не решит множество бед и тем более не поборет коррупцию в стране. По словам журналистки, отмена депутатской неприкосновенности не нужна, потому что в действительности иммунитет от политического преследования парламентариям необходим, ведь многим известно, как эта депутатская неприкосновенность помогала во время обеих Майданов.«Мне очень печально, что сейчас депутаты как политическое стадо стали в круговую оборону и бросаются защищать «своих» уже не только от политических наездов, а в сугубо меркантильных делах. Такое отсутствие чувства самосохранения у парламента в конце приведет к тому, что сомнительная идея тотального снятия неприкосновенности победит», – написала Ольга Лень.По ее словам, рано или поздно, но депутаты сами сделают успешной кампанию за снятие иммунитета, которую сейчас протягивают с администрации президента. «Вот такой парадокс. Иногда чрезмерная защита может привести к обезоруживания», – резюмировала журналистка.