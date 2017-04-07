Обман українців: згідно референдуму 2000 року в Раді має бути 300, а не 450 нардепів

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Відомий український політичний аналітик Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що на референдумі 2000-го року люди проголосували за скорочення кількості нардепів до 300 чоловік. Тоді була потрібна імплементація в Верховній Раді і Тарас Чорновіл разом з Романом Зваричем були співавторами імплементаційного законопроекту, а нардепи голосів не дали й про це волевиявлення всі забули, а потім з’явилося рішення Конституційного суду, що зміни до Конституції, прийняті на референдумі за народною ініціативою, не потребують імплементації. От тільки виникає питання, чи можна пізніше рішення Конституційного суду застосувати до імплементації давнішого референдуму. Зворотньої сили такі рішення, згідно Конституції, мати не повинні, переконаний Чорновіл.«Мова не про зворотню дію, а про пряму, адже нардепи тоді провалили тільки імплементаційні законопроекти, але ж не скасували результати референдуму! Самі його результати в Раді не розглядалися взагалі, тобто, його результати залишаються діючими. Тому, як мені здається, від моменту винесення рішення Конституційного суду, здається був це рік 2005 чи 2006-ий, норми, підтримані на референдумі, мали стати частиною Конституції автоматично, а отже, скорочення Ради до 300 осіб, очевидно, що набуло б чинності від наступних виборів, та скасування недоторканності мають бути зафіксовані в тексті Конституції без жодних 300 голосів нардепів за принципом «ліпше пізно, ніж ніколи», – написав Тарас Чорновіл.Нагадаємо, на всеукраїнському референдумі 16 квітня 2000 року під час опитування думки громадян України з приводу реформації системи державного управління близько 90% українців висловилися за скорочення кількості народних обранців в парламенті з 450 до 300.