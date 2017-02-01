Савченко рассказала, кто и как её пытался «купить»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о неоднократных попытках её «покупки», исходивших от определённых политических сил Украины. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью нардепа изданию «Новое Время», в основном тех, кто интересовался возможностью подкупа Савченко, интересовала её узнаваемость — предлагали, со слов Савченко, практически любые условия, однако «Украина не продаётся», поэтому нардеп отказывалась от заманчивых предложений, даже не интересуясь конкретными суммами.
Как утверждает Надежда Савченко, в Украине есть необходимость реформ в партийной системе, поскольку идейных партий в настоящее время в Раде нет. Говоря о том, как в Савченко пытались инвестировать деньги, чтобы зарабатывать по уже отработанным годами технологиях, нардеп отмечает, что у неё нет списка конкретных фамилий политиков, через которых планировалась покупка узнаваемого нардепа — подобные предложения исходят от посредников.
Надежде Савченко обещали, что если она согласится «открывать рот по указке», то её «подчистят, подмарафетят, приведут в порядок рейтинг, изменят образ». Савченко обещали даже «дать одну-вторую партию», в которых она бы была лидером. Тем не менее, нардеп не хочет соглашаться на столь привлекательные условия.