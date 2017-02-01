Нардеп: мир должен дать оценку агрессии РФ усилением санкций

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Народный депутат Верховной Рады Мария Ионова в эфире «Громадського радио» высказала убеждение в том, что на российскую агрессию должна быть реакция со стороны европейских партнеров. По мнению депутата, за очередное нарушение так называемого «перемирия» Россия должна понести наказание в виде усиления санкций.«Давно не было таких обострений – речь идет не только про Авдеевку, но и о Ясиноватой, Красногоровке. Знаем от военных, что российскими силами подтягиваются «грады» ближе к линии соприкосновения. Это очень беспокоит, поэтому мы просим адекватно отреагировать лидеров стран. Хотим, чтобы они публично дали оценку и ужесточили санкции. В связи с этим, считаем правильным обращение спикера парламента к мировым лидерам с просьбой поддержать осуждение агрессии РФ», – отметила Мария Ионова.По ее словам, ситуация чрезвычайная, потому что может привести к критической гуманитарной катастрофе. В Авдеевке находится 2500 детей, а всего 16 тысяч жителей. Пункты обогрева, вода, дизель – это все есть, но от России можно ждать чего угодно, поэтому мы должны быть готовы к худшим условиям. «Во-первых, нужно решить вопрос генераторов, чтобы у людей было тепло. Во-вторых, необходимо решить вопрос с медикаментами, с пищей. Но главное что мы поднимаем этот вопрос на международный уровень», – подытожила депутат.