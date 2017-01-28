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Линько рассказал о коррупции команды Порошенко в Раде

Линько рассказал о коррупции команды Порошенко в Раде
Народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько заявил в своём Facebook-аккаунте, что нынешний президент Украины Пётр Порошенко вернул в Верховную раду «все лучшие традиции Януковича». Как передаёт replyua.net со ссылкой на заметку нардепа, команда Порошенко якобы не гнушается покупкой голосов других депутатов, влияя на принятие тех или иных решений в выгодном им ключе.

Кроме того, Линько удивляется тому, что даже после появление информации о покупке голосов и «перекупке тушек вроде Мельничука и Витко» никакое расследование не начинается. Среди возможных причин, по которым политическая коррупция в Верховной раде не наказывается в соответствии с законом, Линько называет незаконный приход Луценко на должность генерального прокурора.

Линько заявляет, что при назначении Луценко на этот высокий пост голоса также покупались. Соответственно, сам против себя Луценко начинать следствие не намерен. Никакие публичные заявления о коррупции в Раде не приводят к открытию дел, резюмирует политик.
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