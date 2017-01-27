валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ
Украинские СМИ сообщают о тяжёлом состоянии депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко, которого неофициально считают «правой рукой» главы государства и «серым кардиналом» Верховной рады. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию издания «левый берег», в крови Кононенко в настоящее время процент содержания ртути превышает норму минимум в 50 раз — причины отравления и виновник преступления пока не определены.

Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина не связывает попадание смертельно опасного количества ртути в организм Кононенко с попыткой убийства. Как пишет Кошкина, инцидент скорее похож на попытку запугивания и временного отстранения от дел. Источники издания сообщили, что ртуть попала в организм депутата не сразу, смертельно опасное вещество накапливалось в организме депутата некоторое время.

«Напрашивается вывод, что это скорее было попыткой запугать, вывести из строя на полгода», — пишет Кошкина со ссылкой на источники. Игорь Кононенко, напомним, стал депутатом Верховной рады в 2014-м году, он занимается политической и предпринимательской деятельностью.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

Хит YouTube: робот сумел обмануть тест-капчу «Я не робот»

В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту

Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ

Первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер под Москвой

Супрун нашла виновных в инициировании следствия против МОЗ

«Калифорнийская народная республика»: активисты начали сбор подписей

На рахунок МОЗ перерахували 60 млн. гривень, які намагалися незаконно відмити під час будівництва «Охмадиту»

СМИ узнали о позорном побеге Гиви из оккупированного Донецка

Адвокат Януковича не захотів приймати підозру про держзраду

 Новости за день