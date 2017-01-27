Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Украинские СМИ сообщают о тяжёлом состоянии депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко, которого неофициально считают «правой рукой» главы государства и «серым кардиналом» Верховной рады. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию издания «левый берег», в крови Кононенко в настоящее время процент содержания ртути превышает норму минимум в 50 раз — причины отравления и виновник преступления пока не определены.
Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина не связывает попадание смертельно опасного количества ртути в организм Кононенко с попыткой убийства. Как пишет Кошкина, инцидент скорее похож на попытку запугивания и временного отстранения от дел. Источники издания сообщили, что ртуть попала в организм депутата не сразу, смертельно опасное вещество накапливалось в организме депутата некоторое время.
«Напрашивается вывод, что это скорее было попыткой запугать, вывести из строя на полгода», — пишет Кошкина со ссылкой на источники. Игорь Кононенко, напомним, стал депутатом Верховной рады в 2014-м году, он занимается политической и предпринимательской деятельностью.