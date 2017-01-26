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Помощник нардепа от Радикальной партии попался на мошенничестве

Помощник нардепа от Радикальной партии попался на мошенничестве
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины сообщили о факте преступления, которое совершил приближённый к Радикальной партии человек. По данным ведомства, речь идёт о помощнике одного из народных депутатов от Радикальной партии, который незаконно вымогал денежные средства у одного из граждан Украины. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные УНИАН, мошенник уже задержан правоохранителями.

Имя попавшегося на мошенничестве помощника нардепа от Радикальной партии не разглашается в интересах следствия. Однако, в ГПУ рассказали о том, что задержанный требовал у одного из украинских предпринимателей 200 тысяч гривен в обмен на облегчение деятельности. Согласно данным ведомства, помощник нардепа путём обмана пообещал потерпевшему ещё в октябре 2016-го года обеспечить беспрепятственное осуществление деятельности в сфере предоставления интернет-услуг.

За свои услуги помощник нардепа требовал 15 тысяч гривен ежемесячно, пока не будет выплачено 200-тысячное «тело» взятки. Следствие собирает доказательства по данному преступлению, а задержанному грозит до 8 лет тюремного заключения.
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