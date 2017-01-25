валюта
СпецтемаАмериканские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии

Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии
С приближением анонсированной раньше встречи президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа эксперты все чаще говорят, что Украине в отношениях с новой администрацией США следует подкорректировать свою политику. Выходцу из бизнеса Дональду Трампу будет понятней история успеха украинских реформ и реальные успехи, не жалобы на агрессию Кремля и примитивную борьбу с коррупцией.

По мнению председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко, мы должны уже давно забыть о том, что мы жертва российской агрессии. Украина должна предложить свои идеи, в которых она будет субъектом, сильной стороной, которая имеет практический опыт, возможности для инвестиций, которая может быть инициатором многих проектов.

«Чрезвычайно важно сейчас показывать, что Украина – это достойный партнер, который имеет ключевые преимущества. Кроме практического опыта противодействия гибридной войне, это огромная возможность привлечения инвестиций. Но для этого очень важно, чтобы внутри страны политические элиты имели объединенную, оговоренную позицию по защите наших национальных интересов и как мы их представляем для мира», – подчеркнула депутат.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России
Важное за сутки
24 янв 2017
16539

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

25 янв 2017
9432

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских

Последние новости

Волонтери повідомляють про нові успіхи військових АТО на Донбасі

Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии

Новую видеопропаганду Кремля с поющим Путиным высмеяли в соцсетях

Насіров розповів про симпатію до Трампа

На Московском мосту в столице зафиксирована пробка в три километра

У 2017 році українські олігархи не витримають випробування на стійкість – політолог

Балчун объявил планы на 2017 год: новый логотип, Wi-Fi и маршруты за пределы Украины

У ПАРЄ хочуть, щоб вибори до ВРУ проходили на окупованому Донбасі

З Путіним трапився конфуз з безглуздими обіцянками спортсменам РФ

Две украинские области лидируют по жилищному строительству

Гордон в прямому ефірі розв'язав суперечку з мешканцем окупованого Луганська (ВІДЕО)

Правительство отдало таможне десятую часть от сверхпланового дохода

Изменился ли уровень коррупции в Украине за год?

Волонтер розповів, з якою метою Кремль використовує Савченко

Журналист: торг здесь неуместен, обмен Крыма на Донбасс не состоится

Антикоррупционеры проверяют работу Лещенко в УКУ

Луценко: Агресор не отримає Церцвадзе

Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю

Експерт побачив серйозну перевагу позицій ЗСУ над бойовиками

Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска

 Новости за день