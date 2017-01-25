Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии

С приближением анонсированной раньше встречи президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа эксперты все чаще говорят, что Украине в отношениях с новой администрацией США следует подкорректировать свою политику. Выходцу из бизнеса Дональду Трампу будет понятней история успеха украинских реформ и реальные успехи, не жалобы на агрессию Кремля и примитивную борьбу с коррупцией.
По мнению председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко, мы должны уже давно забыть о том, что мы жертва российской агрессии. Украина должна предложить свои идеи, в которых она будет субъектом, сильной стороной, которая имеет практический опыт, возможности для инвестиций, которая может быть инициатором многих проектов.
«Чрезвычайно важно сейчас показывать, что Украина – это достойный партнер, который имеет ключевые преимущества. Кроме практического опыта противодействия гибридной войне, это огромная возможность привлечения инвестиций. Но для этого очень важно, чтобы внутри страны политические элиты имели объединенную, оговоренную позицию по защите наших национальных интересов и как мы их представляем для мира», – подчеркнула депутат.