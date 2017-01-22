«Каждая третья гривна»: Билецкий рассказал о коррупции в Нацгвардии

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Украинский депутат Верховной рады, куратор полка «Азов» Национальной гвардии Андрей Билецкий рассказал журналистам о системной коррупции в руководстве Нацгвардии, ссылаясь на данные волонтёров-аудиторов. Как передаёт replyua.net со ссылкой на телеканал «Эспрессо», воровство высокопоставленными представителями Нацгвардии совершалось практически на всём.В рамках своего интервью Билецкий заявил, что проведённый аудит в масштабах 14-миллионной суммы показал: разворовывалась каждая третья гривна. По словам депутата, погрязшее в коррупции руководство Нацгвардии якобы «наживалось даже на валенках».Депутат утверждает, что подобным образом выглядит ситуации не только в Киеве, но и во многих воинских частях Украины. Все доказательства, имеющиеся у Билецкого, как утверждает депутат, уже предоставлены для расследования Анатолию Матиосу — главному военному прокурору. Также Билецкий заявил, что кроме коррупции в руководстве Нацгвардии Украины «процветает» сепаратизм.