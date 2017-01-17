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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Ірина Фріз: своїми заявами Марін Ле Пен призведе до того, що одного дня на Корсиці запросто активізуються сепаратисти

Ірина Фріз: своїми заявами Марін Ле Пен призведе до того, що одного дня на Корсиці запросто активізуються сепаратисти
На думку народного депутат від БПП Ірини Фріз, заява французького політика Марін Ле Пен щодо українського Криму, який вона на догоду Путіну вважає російським, демонструє політичну недалекоглядність. Про це Ірина Фріз написала на своїй сторінці в Facebook.

«Популісти не думають на крок вперед і це негативно може відобразитися на державотворенні та створити системні проблеми. Якщо хтось думає, що Путін обмежиться Україною – він помиляється. Його ціль значно більша, адже він мислить категоріями імперських диктаторів. Тільки-но хтось в Європі визнає Крим російським, як одразу ж почнеться переділ в усьому світі. Мова йде не тільки, наприклад, про можливість нової війни на Балканах. Мова може йти навіть про Французьку Республіку», – зазначила Ірина Фріз.

За її словами, якщо потрібно буде надавити на Францію, то, наприклад, на Корсиці запросто можуть активізуватися сепаратисти, які отримають «ввічливих людей»-інструкторів, гроші і зброю від Кремля, наприклад, з східної Лівії.
«Ле Пен думає, що її не стосується далекий Крим і далека Україна, і простіше віддати ці території Росії. Але нагадаю, що апетит приходить під час їжі. І ще ні один диктатор-імперець не задовільнився тактичною перемогою. Про це свідчить вся кривава історія ХХ століття. Тож не потрібно відкривати скриню Пандори в Європі. Біди, які з неї вилетять не оминуть нікого», – резюмувала нардеп.
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