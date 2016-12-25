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Парасюк предложил отменить майские праздники и сделать выходными религиозные праздники

Парасюк предложил отменить майские праздники и сделать выходными религиозные праздники
Владимир Парасюк представил новый законопроект, предусматривающий отмену майских праздников и появление новых выходных дней на Крещение и Рождество.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на ТСН, в Украине может появиться еще два выходных зимой. Сейчас проект закона о новом выходном дне 25 декабря находится на рассмотрении профильного комитета, но проголосуют за него депутаты уже после новогодних праздников. Нардеп Парасюк стал одним из авторов законопроекта. По его словам, необходимо уравнять в правах всех украинских христиан, поскольку многие из них – католики, однако в стране праздничным днем является только православное Рождество. Более того, по мнению Парасюка, государственным праздником нужно сделать не только католическое Рождество, но и праздник Богоявления – день, когда освящают воду.

Однако Парасюк отметил, что от такого количества «красных» дней календаря может пострадать экономика, поэтому он предлагает отменить майские праздники. Новый законопроект уже прокомментировали католики – по их словам, религиозные праздники они отмечают лишь в случае, если они приходятся на выходные, поэтому будут очень рады, если в Украине примут этот закон.
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