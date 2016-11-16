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Парубий: 8 декабря – крайний срок, когда страна должна быть с Бюджетом-2017

Парубий: 8 декабря – крайний срок, когда страна должна быть с Бюджетом-2017
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что до 8 декабря должны быть проведены все общественные слушания, после которых внесены все запланированные поправки в Госбюджет-2017. Прежде, чем принять Госбюджет-2017 глава парламента будет инициировать встречу Кабмина, руководителей фракций и представителей Федерации Профсоюзов Украины.

Андрей Парубий подчеркнул, что прежде, чем набрать необходимый минимум в 226 голосов в Верховной Раде, Госбюджет-2017 смогут оценить, дополнить, похвалить, покритиковать все депутаты, после чего они сделают свой выбор. Для того, чтобы Госбюджет-2017 поддержало как можно больше парламентариев и было перенесено голосование с 17 ноября на более позднюю дату. Спикер выразил надежду, что нынешнему созыву Верховной Рады все же удастся сломать негативную традицию принятия Госбюджета под новогоднюю елку. По словам Парубия, правительство ориентируется не позднее 8 декабря принять новый бюджет.

Отметим, что необходимые 226 голосов Госбюджет-2017 уже набрал в первом чтении, после чего парламентские фракции подготовили пакеты из 1165 поправок на круглую сумму – более 960 миллиардов гривен.
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