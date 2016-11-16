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Україна готується видати Росії людей, яких там переслідують - Чубаров

Україна готується видати Росії людей, яких там переслідують - Чубаров
Керівник Меджлісу кримськотатарського народу та народний депутата України від фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров запевняє, що на сьогоднішній день в український в’язницях сидить багато осіб, які переслідуються в Російській Федерації і можуть бути їй видані в обмін. Про це він розповів сьогодні, 16-го листопада, під час свого виступу з трибуни Верховної Ради, інформує replyua.net.

Чубаров наголосив, що допустити подібні речі неможна. «Російський уряд завалив Україну запитами щодо екстрадиції та видачі її громадян, які намагаються отримати політичний притулок у нашій державі. Російська Федерація інкримінує їм злочини, які вони фактично ніколи не скоювали», - розповів депутат.

«Мова йде про Мейрієва Руслана, який проживав на території Криму, а після його анексії переїхав разом з родиною на материкову частину України. Наразі ця людина знаходиться у в’язниці і його годують до видачі. Така сама ситуація і в кримчанина Шахбана Ісакова, у якого семеро дітей», - зазначив Чубаров. Він припустив, що така ситуація могла стати результатом попередньої змови представників СБУ, прокуратури та суддівства, які виконують свої обов’язки не чесними шляхами.
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15 ноя 2016
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