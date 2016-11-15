Ляшко считает, что Тимошенко пошла по скользкой дорожке, объединившись с Медведчуком

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал журналистам, что депутаты Юлии Тимошенко решили прибегнуть к самым грязным методам политической борьбы, когда захотели руками его однопартийца Юрия Шухевича заявить о внесении в Раду документа об импичменте президенту.
Ляшко на своей странице в соцсети Facebook написал, что Юрию Шухевичу предоставлена охрана, так как «некоторые кремлевские прихвостни» могут не остановиться и пойти дальше, заявил политик. По словам Олега Ляшко, на будущее Юлии Тимошенко следует серьезно задуматься над тем с кем дальше продолжать борьбу за права простых украинцев. «Намного больше шансов получить признание украинцев, если объединить усилие со мной, нежели с кумом Путина, одиозным Виктором Медведчуком, который настоящий враг всего украинского», – отметил Ляшко.
Как сообщалось ранее, нардепы от «Батькивщины» пытались подложить, выступающему за трибуной Юрий Шухевичу, проект постановления об импичменте президенту для оглашения, но другие депутаты в парламенте вовремя увидели это и забрали документы у Шухевича, после чего показали их всем остальным в сессионном зале нардепам и СМИ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину