валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Ляшко представил проект постановления о начале процедуры импичмента Порошенко

Ляшко представил проект постановления о начале процедуры импичмента Порошенко
Сегодня, 15 ноября, Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, во время заседания Верховной Рады представил проект постановления о начале процедуры импичмента Петра Порошенко, президента Украины. Подробности из Верховной Рады пока еще не поступали, передает replyua.net.

Напомним, что с документами по импичменту Ляшко «носится» в ВР с апреля текущего года. В начале апреля Ляшко заявил, что Радикальная партия инициирует начало процедуры импичмента. Ляшко лично ходил по Раде и собирал подписи за «отставку» Порошенко. В прошлый раз идея Ляшко об импичменте появилась после обнародования информации об оффшорах Петра Порошенко. Лидер Радикальной партии заявил, что Порошенко уклоняется от уплаты налогов, скрывает свое состояние, занимается коррупционной деятельностью, а также предоставляет лживые декларации.

«Верх цинизма – открывать оффшорные компании, когда сотни наших бойцов погибли в августе 2014 года в Иловайском котле», заявлял Ляшко в апреле этого года. В те дни Порошенко находился в Японии, и Ляшко настоятельно советовал ему развернуть самолет и вернуться в Украину, чтобы ответить перед Верховной Радой.

Ляшко представил проект постановления о начале процедуры импичмента Порошенко
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Ученые заявили о необычной находке в тропиках

Дождались: в Одессе выпал первый снег

Гонтареву в отставку, сильный бунт под НБУ - фоторепортаж

Державний архів Королівства Швеція - фото

Розенко: инициируя повышение «минималки», правительство преследовало несколько целей

Про що говорили Трамп і Путін - Пєсков

Ляшко представил проект постановления о начале процедуры импичмента Порошенко

Генпрокуратура намерена опять допросить Порошенко по делу Майдана

У поліції розповіли, як проходять протести в Києві

Билык возмущена квотами на украинскую музыку

Очередная драка в Раде: Ляшко и Мосийчук подрались с помощником Медведчука

Готується вбивство Шухевича - Ляшко

Боровой: чемоданы с наличностью – часть современного аппарата России

У "Батьківщині" розповіли про "темну конячку" Савченко

Бондаренко: Майдан с бомжами и пенсионерами бурлит

Новини з зони АТО за минулу добу (14.11.16)

В Гааге назвали аннексию Крыма равнозначной военному конфликту

У списку конкурсу на посаду державного секретаря МінАПК відбулися "цікаві зміни"

Яка "ціна" навчання сільського школяра?

Чому ритуальні бої у парламенті нічого не вирішують

 Новости за день