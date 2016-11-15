Ляшко представил проект постановления о начале процедуры импичмента Порошенко

Сегодня, 15 ноября, Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, во время заседания Верховной Рады представил проект постановления о начале процедуры импичмента Петра Порошенко, президента Украины. Подробности из Верховной Рады пока еще не поступали, передает replyua.net.
Напомним, что с документами по импичменту Ляшко «носится» в ВР с апреля текущего года. В начале апреля Ляшко заявил, что Радикальная партия инициирует начало процедуры импичмента. Ляшко лично ходил по Раде и собирал подписи за «отставку» Порошенко. В прошлый раз идея Ляшко об импичменте появилась после обнародования информации об оффшорах Петра Порошенко. Лидер Радикальной партии заявил, что Порошенко уклоняется от уплаты налогов, скрывает свое состояние, занимается коррупционной деятельностью, а также предоставляет лживые декларации.
«Верх цинизма – открывать оффшорные компании, когда сотни наших бойцов погибли в августе 2014 года в Иловайском котле», заявлял Ляшко в апреле этого года. В те дни Порошенко находился в Японии, и Ляшко настоятельно советовал ему развернуть самолет и вернуться в Украину, чтобы ответить перед Верховной Радой.
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