Рада поддержала отмену 2% пенсионного сбора с операций по покупке валюты

Как передает replyua.net со ссылкой на Цензор.НЕТ, сегодня парламент Украины поддержал в первом чтении проект закона, предусматривающий отмену сбора в пенсионный фонд при проведении валютных операций.
Проект закона предусматривает внесение соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Украины и направлен на детенизацию валютообменных операций. В соответствии с проектом, из состава доходной части бюджета будет исключен сбор на обязательное госстрахование с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме. Сегодня за эти изменения положений Бюджетного кодекса проголосовали двести сорок семь депутатов. Как известно, этот сбор существовал еще с 1998 года и был отменен в 2011. В 2014 году его вернули в размене 0,5% и для юрлиц, и для физлиц. С 2015 года ставка этого сбора была повышена до двух процентов, и платить его должны были лишь физлица.
По мнению финансовых экспертов, отказ от этого сбора приведет к потерям в доходной части бюджета Украины в сумме около 260 миллионов гривен. В то же время, его отсутствие будет способствовать детенизации экономики, прежде всего – валютных операций.
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