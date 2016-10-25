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Онищенко прокоментував інформацію про фінансування сепаратизму

Онищенко прокоментував інформацію про фінансування сепаратизму
Народний депутат від фракції «Воля народу» Онищенко Олександр каже, що не причетний до фінансування незаконних збройних формувань та каже, що за останні 2 роки займався фінансуванням виключно президента України Петра Порошенка. Про це сьогодні, 25-го жовтня, він написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.

«Бачу необхідним зазначити, що за останні два роки я займався фінансуванням виключно президента Петра Порошенка. Можливо Петро Олексійович вважає, що він сепаратист… То що я можу сказати, - Бог йому суддя», - написав Онищенко. В той самий час він зауважив, що за останній час почалося активне полювання на людей з близького оточення Порошенка. «Регулярно мені надходять СМС-повідомлення, телефонні дзвінки з погрозами. Також іноді до мене посилають так званих «гінців» передати привіт від Петра Порошенка», - розповідає депутат-втікач.

Як відомо, народний депутат Олександр Онищенко підозрюється в злочинній діяльності стосовно розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах. Ще в першій половині минулого літа ВРУ позбавила його недоторканності та дозволила арештувати. Після чого Онищенко втік з України. Наразі, як відомо, він проживає в Лондоні як політичний біженець.

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