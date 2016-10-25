Онищенко прокоментував інформацію про фінансування сепаратизму

Народний депутат від фракції «Воля народу» Онищенко Олександр каже, що не причетний до фінансування незаконних збройних формувань та каже, що за останні 2 роки займався фінансуванням виключно президента України Петра Порошенка. Про це сьогодні, 25-го жовтня, він написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.
«Бачу необхідним зазначити, що за останні два роки я займався фінансуванням виключно президента Петра Порошенка. Можливо Петро Олексійович вважає, що він сепаратист… То що я можу сказати, - Бог йому суддя», - написав Онищенко. В той самий час він зауважив, що за останній час почалося активне полювання на людей з близького оточення Порошенка. «Регулярно мені надходять СМС-повідомлення, телефонні дзвінки з погрозами. Також іноді до мене посилають так званих «гінців» передати привіт від Петра Порошенка», - розповідає депутат-втікач.
Як відомо, народний депутат Олександр Онищенко підозрюється в злочинній діяльності стосовно розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах. Ще в першій половині минулого літа ВРУ позбавила його недоторканності та дозволила арештувати. Після чого Онищенко втік з України. Наразі, як відомо, він проживає в Лондоні як політичний біженець.
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