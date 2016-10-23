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Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса

Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса
Украинский блогер Мирослав Олешко 17 октября зарегистрировал на сайте украинского парламента петицию о том, что народного депутата Украины Надежду Савенко необходимо лишить депутатского мандата. Всего за шесть дней своего существования петиция набрала уже 439 голосов – об этом сообщает replyua.net.

Как известно, причиной для создания петиции стало пересечение Савченко линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса за пределами украинских пунктов пропуска, а это значит, что она нарушила законодательство Украины. Блогер пишет: «Депутат сама не отрицает этого факта, открыто заявляя, что была на оккупированных территориях и встречалась с лицами, захватившими ее в плен».

Олешко требует от Верховной Рады Украины лишить Савченко мандата на основании положений восемьдесят первой статьи Конституции Украины. По его мнению, такие действия депутата является государственной изменой и должны повлечь за собой предусмотренную законодательством Украины ответственность. Сейчас петицию поддержали уже 439 граждан Украины, среди них блогеры и журналисты. Сбор подписей будет вестись до 17 января 2017 года.

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