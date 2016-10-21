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Антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко подался в актеры – блогер

Антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко подался в актеры – блогер
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook сделал очередные зарисовки по названием трагикомедия «Пятница в Верховной Раде», главным героем в которой стал не нардеп Сергей Лещенко.

«Акт второй. Продолжаю наблюдать. После оппозиционера из Оппоблока Игоря Шурмы на трибуну выбрался антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко. Размахивая журналом «Новое время», всем советовал почитать о доходах и недвижимости ридикала Олега Ляшко. Создал, в общем, антирекламу журналу. Конечно, верные читатели останутся, а вот потенциальных ассоциация «Новое время – Лещенко» отпугнет. Но дело в журнале и радикале Ляшко. Сергей, дорогой вы наш во всех смыслах депутат. Мы почитаем. Про Ляшко. Сами. А от вас интереснее было услышать не про чужую недвижимость, а про вашу. Только правду. Без двух маминых депозитов и двух щедрых девушек. Про заказы, про расчеты, в общем про реальные источники миллионов. Про себя расскажите. И, если мы поверим – с удовольствием послушаем и про Ляшко...», – написал Кирилл Сазонов.

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