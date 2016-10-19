валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора

ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора
Верховна Рада України закликає ворогуючі сторони в Сирії зупинити ведення активних бойових дій, виконувати умови угоди про припинення вогню та розпочинати ведення переговорів для повного врегулювання ситуації. Як повідомляє replyua.net, «за» відповідне рішення було отримано 241 голос від народних депутатів.

У своєму зверненні до міжнародних інституцій, парламентів країн, які входять до ОБСЄ, представників Організації ісламського співробітництва стосовно збройного протистояння в Сирії український парламент наголошує, що наразі Російська Федерації веде дві незаконні війни: одну в Сирії, а іншу – на сході України. «Так само як і в Сирії, так само і на Донбасі Росія, яка заявляє що бореться за мир на цих територіях, лише розпалює ще більший конфлікт, призводить до жертв серед мирного населення. РФ регулярно постачає власну зброю до двох гарячих точок, веде бойові дії та займається пропагандою зразків середини минулого сторіччя», - наголошує Верховна Рада. Українські депутати заявляють, що не потрібно залишати безкарними злочини, як Росія вчинила на Донбасі та в Сирії, що призвели до значних жертв серед мирного населення. «РФ прикривається закликами боротьби з тероризмом, а насправді має на меті створити нестабільні зони, де буде домінувати диктатура», - зазначили в парламенті.

Горячая тема: Портніков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Грибной сезон: собрать и не отравиться

ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора

КС починає займатися поданням Порошенка щодо питання конституційності позбавлення Януковича звання президента

Эксперты: Путин получит новые санкции

До списку компаній, проти яких Україна ввела санкції, потрапило підприємство Фірташа

Украина получит 500 миллионов долларов на закупку газа

Гройсман відзначив якісну роботу попереднього уряду

Гидрометцентр прогнозирует потепление уже 22 октября

Украина увеличила экспорт подсолнечного масла в Евросоюз

ВРУ просить Нідерланди сприяти ратифікації асоціації України та ЄС

ВРУ продовжила повноваження міжнародного слідства по МН17

Тымчук: Гиви идет против Захарченко

Росія та Україна мають і надалі розводити війська по всій лінії розмежування - Еро

Борис Джонсон выдвинул требование России

Политолог: поставки летального оружия Украине при Обаме невозможны

Корупція в космічній галузі завдала державі збитків на $1 мільярд - Тетерук

Сепаратисти не задоволені, що Ахметов не дає їм грати на Донбас-Арені

Нефть дорожает на фоне заявлений в ОПЕК

ЗС РФ отримали власну закриту мережу

Пионтковский: Путин потерпел три поражения

 Новости за день