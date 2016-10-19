ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора

Верховна Рада України закликає ворогуючі сторони в Сирії зупинити ведення активних бойових дій, виконувати умови угоди про припинення вогню та розпочинати ведення переговорів для повного врегулювання ситуації. Як повідомляє replyua.net, «за» відповідне рішення було отримано 241 голос від народних депутатів.
У своєму зверненні до міжнародних інституцій, парламентів країн, які входять до ОБСЄ, представників Організації ісламського співробітництва стосовно збройного протистояння в Сирії український парламент наголошує, що наразі Російська Федерації веде дві незаконні війни: одну в Сирії, а іншу – на сході України. «Так само як і в Сирії, так само і на Донбасі Росія, яка заявляє що бореться за мир на цих територіях, лише розпалює ще більший конфлікт, призводить до жертв серед мирного населення. РФ регулярно постачає власну зброю до двох гарячих точок, веде бойові дії та займається пропагандою зразків середини минулого сторіччя», - наголошує Верховна Рада. Українські депутати заявляють, що не потрібно залишати безкарними злочини, як Росія вчинила на Донбасі та в Сирії, що призвели до значних жертв серед мирного населення. «РФ прикривається закликами боротьби з тероризмом, а насправді має на меті створити нестабільні зони, де буде домінувати диктатура», - зазначили в парламенті.
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