Карл Волох: Закон о спецконфискации есть во всех странах ЕС и только в Украине считают его самым большим злом



Сотни мерзких депутатов в Верховной Раде, ряд общественных организаций и так называемое «экспертное сообщество» на протяжении более чем года рассказывает обществу, какой плохой наш закон о спецконфискации, все пять вариантов, как он нарушает презумпцию невиновности, права человека, и европейские нормы. И это не смотря на то, что подобные законы есть сегодня почти во всех цивилизованных странах. Об этом на своей странице в Facebook пишет общественный активист Карл Волох,



«Британцы решили пойти еще дальше. Они хотят применить обратную презумпцию не только к сомнительным доместик-активам, но и к капиталам, заведенным к ним в страну из-за границы, хотя тактически это откровенно противоречит утилитарным интересам британской экономики», – написал Карл Волох.



В Украине же нам не удается конфисковать даже откровенно украденные Януковичем средства, арестованные в 2014 году прокуратурой. И это вопреки всем уговорам Премьера и Президента. И вопреки даже положительной рецензии экспертов Еврокомиссии (ранее они утверждали, что киевские «папуасы» не дозрели до закона с обратной презумпцией и должны обходиться традиционными инструментами).



Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Сотни мерзких депутатов в Верховной Раде, ряд общественных организаций и так называемое «экспертное сообщество» на протяжении более чем года рассказывает обществу, какой плохой наш закон о спецконфискации, все пять вариантов, как он нарушает презумпцию невиновности, права человека, и европейские нормы. И это не смотря на то, что подобные законы есть сегодня почти во всех цивилизованных странах. Об этом на своей странице в Facebook пишет общественный активист Карл Волох, передает replyua.net «Британцы решили пойти еще дальше. Они хотят применить обратную презумпцию не только к сомнительным доместик-активам, но и к капиталам, заведенным к ним в страну из-за границы, хотя тактически это откровенно противоречит утилитарным интересам британской экономики», – написал Карл Волох.В Украине же нам не удается конфисковать даже откровенно украденные Януковичем средства, арестованные в 2014 году прокуратурой. И это вопреки всем уговорам Премьера и Президента. И вопреки даже положительной рецензии экспертов Еврокомиссии (ранее они утверждали, что киевские «папуасы» не дозрели до закона с обратной презумпцией и должны обходиться традиционными инструментами).