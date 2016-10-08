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Блогер оприлюднив інструкцію, яка сьогодні роздана всім опозиціонерам в Раді

Блогер оприлюднив інструкцію, яка сьогодні роздана всім опозиціонерам в Раді
Як передає replyua.net, український відомий блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в соцмережі facebook детально зупинився на всіх кроках, які застосовують опозиціонери в парламенті для того, щоб завалити будь-який, навіть найнеобхідніший всьому суспільству закон.

За словами Карпенка, інструкція у фракцій Тимошенко, Ляшка і компанії дуже проста, варто просто слідувати наступним пунктам: 1) цей Закон допомагає узурпувати владу Порошенку; 2) цей Закон легалізує корупційні схеми олігархів; 3) автор цього Закону – корупціонер; 4) брат, сват, кум автора Закону – агент Кремля.

«Поки опоненти спростовують ваші обвинувачення, не гайте часу, а підготуйте 5-10 додаткових вимог до Закону, ідеально, щоб вони суперечили одна одній, і, отримавши спростування на свої попередні обвинувачення, заявіть, що ви підтримаєте даний Закон за умови, якщо одночасно приймуть ваші поправки. Очевидно, що у такому вигляді, ніхто в адекваті приймати Закон не буде. Дочекайтесь цього, і заявіть, що злочинна влада у спілці з регіоналами завалює необхідний всім Закон. Насолоджуйтесь коментами, збирайте лайки, репости», – резюмував Богдан Карпенко.

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